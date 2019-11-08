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РИА Новости

В Приморье выпустили на волю 19 белух из "китовой тюрьмы"

10:08 08.11.2019 (обновлено: 11:01 08.11.2019)
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© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море. 8 ноября 2019
Выпуск белух в Японском море. 8 ноября 2019
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты выпустили в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье партию из 19 белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"С 9.00 (02.00 мск) начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены. На три крупные особи установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе. Последнюю белуху 20 минут назад выпустили - ставили спутниковую метку", - сказал Смородов.
Специалисты ранее в пятницу погрузили на научное судно "Зодиак" партию из 13 белух, сегодня судно отправится к месту выпуска. Оставшиеся 18 животных повезут к свободе на судне "Профессор Кагановский", когда оно вернется.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
31 октября, 05:22РИА Новости
В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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GreenpeaceПриморский крайОбщество
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