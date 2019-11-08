В Приморье выпустили на волю 19 белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Специалисты выпустили в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье партию из 19 белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"С 9.00 (02.00 мск) начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены. На три крупные особи установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе. Последнюю белуху 20 минут назад выпустили - ставили спутниковую метку", - сказал Смородов.

Специалисты ранее в пятницу погрузили на научное судно "Зодиак" партию из 13 белух, сегодня судно отправится к месту выпуска. Оставшиеся 18 животных повезут к свободе на судне "Профессор Кагановский", когда оно вернется.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.