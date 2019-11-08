Эксперт назвал главный инструмент развития искусственного интеллекта

"Следует отметить, что концепция развития искусственного интеллекта принята и не во всех странах: где-то этот процесс идет быстрее, как например, в Соединенных Штатах, где-то медленнее. Что касается сил и средств (у России на реализацию стратегии), это определяется не только материальными средствами - может, у западных стран и больше будет тратиться именно финансовых средств по абсолютно объективным причинам, потому что там больше бюджет, у нас немного меньше. Но ведь дело не только в деньгах: если говорить о главном инструменте реализации этого указа и вообще развития ИИ и квантовых технологий – это человеческий потенциал. Тут точно мы впереди планеты всей и не на последнем месте", - рассказал депутат.