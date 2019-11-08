Эксперт назвал главный инструмент развития искусственного интеллекта

В пятницу, 8 ноября, в Москве пройдет конференция Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта", в рамках которой запланирована панельная секция "Искусственный интеллект и квантовые технологии: будущее наступает сегодня".
"Следует отметить, что концепция развития искусственного интеллекта принята и не во всех странах: где-то этот процесс идет быстрее, как например, в Соединенных Штатах, где-то медленнее. Что касается сил и средств (у России на реализацию стратегии), это определяется не только материальными средствами - может, у западных стран и больше будет тратиться именно финансовых средств по абсолютно объективным причинам, потому что там больше бюджет, у нас немного меньше. Но ведь дело не только в деньгах: если говорить о главном инструменте реализации этого указа и вообще развития ИИ и квантовых технологий – это человеческий потенциал. Тут точно мы впереди планеты всей и не на последнем месте", - рассказал депутат.
Кононов подчеркнул, что этот "майский указ" – продолжение и средство реализации тех национальных проектов, о которых глава государства говорил полтора года назад.
"В связи с этим главный акцент надо сделать на молодежи, образовании, на человеческом капитале, на формировании этого ресурса, который по сравнению с материальным - в большей степени, чем материальный - лежит в основе развития технологий ИИ, реализации всех самых передовых технологий", - отметил Кононов.
Отвечая на вопрос, обеспечена ли Россия кадрами для необходимого квантового прорыва и разработаны ли новые подходы к подготовке специалистов в этой области, Кононов напомнил, что в нашей стране уже во всю создаются новые научно-технологические, исследовательские и образовательные центры.
"Хотя готовить вот тех специалистов, которые будут продвигать, реализовывать и внедрять вот эти самые современные технологии надо с самого младшего возраста. Поэтому, однозначно, изменения эти уже есть, другое дело, что этот процесс не быстрый: нельзя принять постановление, выпустить какой-то указ, принять закон - и ровно через месяц получить результат. Конечно, нет. Пройдет время, я думаю, в пределах 5-7 лет, когда этот эффект мы реально в жизни ощутим", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в начале октября утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. ИИ включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение, а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.