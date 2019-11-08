В Крыму продали первые билеты на поезда в Москву и Петербург

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Кассы продажи билетов на поезда в Кассы продажи билетов на поезда в Крым и из Крыма в Москву и Санкт-Петербург заработали утром в пятницу на вокзалах полуострова, уже проданы первые несколько билетов, сообщили РИА Новости в справочной службе вокзала Симферополя.

Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года.

"Кассы заработали с восьми утра, уже есть покупатели первых билетов на поезда в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в службе.

В Симферополе кассы работают как на железнодорожном вокзале, так и в кассах предварительной продажи билетов в городе, сообщила РИА Новости начальник управления железнодорожного, морского и авиационного транспорта минтранса региона Марина Рытикова.

"С восьми утра заработали кассы на всех железнодорожных вокзалах Крыма и в Севастополе, а также кассы предварительной продажи билетов", - сказала она.

Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.