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РИА Новости

В Крыму продали первые билеты на поезда в Москву и Петербург

10:06 08.11.2019 (обновлено: 14:39 08.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры покупают билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. 8 ноября 2019
Пассажиры покупают билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. 8 ноября 2019
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажиры покупают билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе. 8 ноября 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Кассы продажи билетов на поезда в Крым и из Крыма в Москву и Санкт-Петербург заработали утром в пятницу на вокзалах полуострова, уже проданы первые несколько билетов, сообщили РИА Новости в справочной службе вокзала Симферополя.
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года.
"Кассы заработали с восьми утра, уже есть покупатели первых билетов на поезда в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в службе.
В Симферополе кассы работают как на железнодорожном вокзале, так и в кассах предварительной продажи билетов в городе, сообщила РИА Новости начальник управления железнодорожного, морского и авиационного транспорта минтранса региона Марина Рытикова.
"С восьми утра заработали кассы на всех железнодорожных вокзалах Крыма и в Севастополе, а также кассы предварительной продажи билетов", - сказала она.
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Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе от 3906 рублей.
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