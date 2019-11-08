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РИА Новости

В Дагестане пресекли деятельность "финансистов" ИГ*

09:59 08.11.2019 (обновлено: 12:06 08.11.2019)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Дагестане разоблачили "финансистов" группировки "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.
"По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки <...> организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее десяти миллионов рублей", — уточняется в пресс-релизе.
Задержаны две женщины 24 и 33 лет. По данным СК, в прошлом году они познакомились через интернет с боевиком, который в 2015-м уехал в Сирию воевать за террористов и с тех пор находится в международном розыске.
"Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды", женщины согласились помочь собирать деньги для ИГ* и начали переводить средства через платежные системы и банковские карты.
В ходе обысков у них изъяли "средства коммуникации", платежки и чеки. Подозреваемые уже дали показания. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Следователи выясняют, кто еще входил в ячейку. Задержанные перевели лишь 239 тысяч и 151 тысячу рублей, кто предоставил им остальные 9,6 миллиона, пока не ясно.
В масштабной операции участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоФСБ РФДагестанПроисшествия
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