Скабеева высмеяла "захват" украинского телеканала людьми в масках

Ранее в студию телеканала "Прямой" во время одного из шоу ворвались люди в масках и с автоматами. Через минуту стало понятно, что нападение оказалось розыгрышем, а оружие было игрушечным. Единственным требованием "захватчиков" стало селфи с ведущими.