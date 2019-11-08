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РИА Новости

Скабеева высмеяла "захват" украинского телеканала людьми в масках

09:15 08.11.2019 (обновлено: 10:36 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала в Telegram внезапный "захват" украинского телеканала "Прямой".

"С ума посходили! Но с точки зрения постановки диагноза — прямо эпохальное видео", — написала она.

Ранее в студию телеканала "Прямой" во время одного из шоу ворвались люди в масках и с автоматами. Через минуту стало понятно, что нападение оказалось розыгрышем, а оружие было игрушечным. Единственным требованием "захватчиков" стало селфи с ведущими.
Седьмого ноября у владельца "Прямого" Владимира Макеенко прошли обыски. Канал охарактеризовал эти действия как давление и наступление на свободу слова.
Василий Голованов
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