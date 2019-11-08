В Таджикистане установили гражданство напавших на погранзаставу боевиков

ДУШАНБЕ, 8 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. МВД Таджикистана установило, что большинство из напавших на погранзаставу на таджикско-узбекской границе 6 ноября были выходцами из Согдийской области на севере страны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Умарджон Эмомали.
Вооруженная группа из 20 человек напала 6 ноября на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны. Ранее в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщили, что напавшие были боевиками ИГ* из Афганистана, которые признались, что планировали совершить теракты.
"Большинство боевиков, осуществивших вооруженное нападение на заставу "Ишкобод", среди которых были женщины, — выходцы из Северного Таджикистана. По факту нападения на погранзаставу Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Терроризм", "Убийство", "Незаконное пресечение госграницы", — сказал он.
Ранее Министерство обороны Афганистана опровергло информацию таджикских спецслужб о том, что нападавшие на заставу погранотряда "Султонобод" проникли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол афганской провинции Кундуз.
*Террористическая организация, запрещенная в России.