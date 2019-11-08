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РИА Новости

В Таджикистане установили гражданство напавших на погранзаставу боевиков

09:03 08.11.2019 (обновлено: 21:01 08.11.2019)
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© Фото : пресс-служба МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
© Фото : пресс-служба МВД Таджикистана
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 8 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. МВД Таджикистана установило, что большинство из напавших на погранзаставу на таджикско-узбекской границе 6 ноября были выходцами из Согдийской области на севере страны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Умарджон Эмомали.
Руки в наручниках. Архивное фото
14 ноября 2016, 08:55РИА Новости
В Таджикистане рассказали, как узнали о планах террористов в РоссииМВД Таджикистана получило данные о группе из 12 человек, планировавших теракты в России, после задержания и допроса таджикского гражданина, чей родственник воюет в Сирии.
Вооруженная группа из 20 человек напала 6 ноября на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны. Ранее в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщили, что напавшие были боевиками ИГ* из Афганистана, которые признались, что планировали совершить теракты.

"Большинство боевиков, осуществивших вооруженное нападение на заставу "Ишкобод", среди которых были женщины, — выходцы из Северного Таджикистана. По факту нападения на погранзаставу Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Терроризм", "Убийство", "Незаконное пресечение госграницы", — сказал он.

Ранее Министерство обороны Афганистана опровергло информацию таджикских спецслужб о том, что нападавшие на заставу погранотряда "Султонобод" проникли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол афганской провинции Кундуз.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
59616117439
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МВД ТаджикистанаИсламское государствоСогдийская областьТаджикистанБезопасностьВ мире
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