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РИА Новости

На Восточном с опережением строят технологический блок для "Ангары"

08:51 08.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСтроительство новой очереди космодрома Восточный
Строительство новой очереди космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Строительство новой очереди космодрома Восточный. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 9 ноя - РИА Новости. Технологический блок кислорода и азота для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный строится с опережением на 6-8 месяцев, рассказал директор филиала дирекции ФКУ "Космодром Восточный" Игорь Оленичев.
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Космодром Восточный строится в Амурской области, в междуречье рек Зеи и Большой Пёры, в 8 тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь - около 700 квадратных километров. Сейчас на космодроме идет строительство второй очереди - инфраструктуры под ракету "Ангара". В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.
"На 6-8 месяцев идет опережение на технологическом блоке кислорода и азота. Это достигается за счет использования высокомарочного бетона, у которого срок набора прочности снижен с 28 до 10 суток. Кроме того, работы ведутся круглосуточно, подвозится горячее питание", - рассказал Оленичев.
Он добавил, что передать эту площадку под монтаж технологического оборудования планируют 12 декабря.
"Мы планируем 12 декабря 2019 года под монтаж технологического оборудования, под монтаж емкостей эту площадку отдать",- сказал он.
По словам Оленичева, на остальных площадках работы "проводятся в плановом режиме". Строительство стартового комплекса под "Ангару" начато 31 мая 2019 года.
"На данный момент площадка включает строительство 31 объекта крупного и до 101 объекта различных сооружений. На данный момент на площадке работает 1200 человек, 140 единиц техники. Планово работаем на объекте командный пункт, пункт подготовки газов, площадка хранения кислорода и азота и сам стартовый стол",- пояснил Оленичев.
Он уточнил, что на стартовом столе под "Ангару" "вынуто грунтов 500 тысяч кубов, в плане 800 тысяч кубов".
Космодром "Восточный" – первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Амурская область
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