Директор Приморского сафари-парка назвал причину смерти козла Тимура

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Козел Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер от остановки сердца, рассказал РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мезенцев.
Как сообщается на сайте парка, Тимур умер 5 ноября. Урну с его прахом планируется "захоронить с почестями", а затем установить на этом месте бронзовую скульптуру козла.
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По словам Мезенцева, на днях козла кремировали. Похороны пройдут, когда будет готова скульптура.
"Она будет установлена на территории парка, не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти", — добавил директор.
Козел Тимур и тигр Амур прославились в 2015 году. Козла привели к тигру на съедение, но он сумел дать хищнику отпор. После этого животные довольно долго жили в одном вольере, причем козел даже занимал спальное место тигра. Дружба Тимура и Амура восхитила пользователей интернета, они стали любимцами Сети, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.