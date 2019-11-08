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РИА Новости

Директор Приморского сафари-парка назвал причину смерти козла Тимура

08:18 08.11.2019 (обновлено: 10:39 08.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКозел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке
Козел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Козел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Козел Тимур из Приморского сафари-парка, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер от остановки сердца, рассказал РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мезенцев.
Как сообщается на сайте парка, Тимур умер 5 ноября. Урну с его прахом планируется "захоронить с почестями", а затем установить на этом месте бронзовую скульптуру козла.
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По словам Мезенцева, на днях козла кремировали. Похороны пройдут, когда будет готова скульптура.
"Она будет установлена на территории парка, не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти", — добавил директор.
Козел Тимур и тигр Амур прославились в 2015 году. Козла привели к тигру на съедение, но он сумел дать хищнику отпор. После этого животные довольно долго жили в одном вольере, причем козел даже занимал спальное место тигра. Дружба Тимура и Амура восхитила пользователей интернета, они стали любимцами Сети, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.
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Козел ТимурПриморский сафари-паркДружба козла Тимура и тигра АмураДмитрий Мезенцев (директор сафари-парка)Амурская областьОбщество
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