Директор Приморского сафари-парка назвал причину смерти козла Тимура

Как сообщается на сайте парка, Тимур умер 5 ноября. Урну с его прахом планируется "захоронить с почестями", а затем установить на этом месте бронзовую скульптуру козла.

По словам Мезенцева, на днях козла кремировали. Похороны пройдут, когда будет готова скульптура.

"Она будет установлена на территории парка, не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти", — добавил директор.