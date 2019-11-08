Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс и "холодные" бунты

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В случае прекращения транзита российского газа Украину ожидают энергетический коллапс и "холодные" бунты. Такое мнение в своем фейсбуке выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Энергетический баланс просто невозможно будет удержать. Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии", — предупредил экс-депутат.
На данный момент в стране уже начались проблемы с отоплением, рассказал Журавко. Так, он привел мнение чиновников с Западной Украины, по словам которых "скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы".
При этом Киеву бессмысленно надеяться на поставки газа из Европы в холодное время года, так как ЕС "будет заниматься своими вопросами", добавил бывший парламентарий.
"И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. <…> На сегодняшний день весь газ в Украине — российский", — заключил Журавко.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.