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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Астронавт рассказал о запрете садиться за руль по возвращении на Землю

02:12 08.11.2019 (обновлено: 11:02 08.11.2019)
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© NASAАстронавт NASA Крис Кэссиди
Астронавт NASA Крис Кэссиди
© NASA
Астронавт NASA Крис Кэссиди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, что после возвращения на Землю астронавтам в течение двух недель запрещают управлять автомобилем.

"Нам нельзя водить машину две недели, но после двух недель народ уже вовсю перемещается: если бы увидели сейчас Ника Хейга (астронавт НАСА Ник Хейг вернулся на Землю 3 октября после почти семи месяцев на МКС. — Прим. ред.) в магазине, вы бы даже не узнали, что он только что вернулся из космоса", — рассказал астронавт на пресс-конференции в НАСА. Кэссиди в апреле отправится в свой третий космический полет.

Астронавт пояснил, что главное по возвращении на Землю — привыкнуть к силе притяжения. "Первая реакция — о боже, какой тяжелый телефон, с которого вы звоните родным после приземления, как я могу перевернуть страницу бортового журнала. Но постепенно все становится легче и легче", — поделился воспоминаниями о возвращении на Землю Кэссид.
Он отметил, что в целом адаптация после возвращения из космического полета проходит очень быстро и занимает несколько недель.
Кэссиди в апреле отправится на МКС вместе с российскими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным. Ранее сообщалось, что экипаж доставит на МКС российский корабль "Союз-2". Планируется, что Кэссиди, Тихонов и Бабкин будут оставаться на орбите до октября.
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Хочу стать космонавтомКрис КэссидиМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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