Астронавт рассказал о запрете садиться за руль по возвращении на Землю

"Нам нельзя водить машину две недели, но после двух недель народ уже вовсю перемещается: если бы увидели сейчас Ника Хейга (астронавт НАСА Ник Хейг вернулся на Землю 3 октября после почти семи месяцев на МКС. — Прим. ред.) в магазине, вы бы даже не узнали, что он только что вернулся из космоса", — рассказал астронавт на пресс-конференции в НАСА. Кэссиди в апреле отправится в свой третий космический полет.