Астронавт рассказал о запрете садиться за руль по возвращении на Землю

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, что после возвращения на Землю астронавтам в течение двух недель запрещают управлять автомобилем.
"Нам нельзя водить машину две недели, но после двух недель народ уже вовсю перемещается: если бы увидели сейчас Ника Хейга (астронавт НАСА Ник Хейг вернулся на Землю 3 октября после почти семи месяцев на МКС. — Прим. ред.) в магазине, вы бы даже не узнали, что он только что вернулся из космоса", — рассказал астронавт на пресс-конференции в НАСА. Кэссиди в апреле отправится в свой третий космический полет.
Астронавт пояснил, что главное по возвращении на Землю — привыкнуть к силе притяжения. "Первая реакция — о боже, какой тяжелый телефон, с которого вы звоните родным после приземления, как я могу перевернуть страницу бортового журнала. Но постепенно все становится легче и легче", — поделился воспоминаниями о возвращении на Землю Кэссид.
Он отметил, что в целом адаптация после возвращения из космического полета проходит очень быстро и занимает несколько недель.
Кэссиди в апреле отправится на МКС вместе с российскими космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным. Ранее сообщалось, что экипаж доставит на МКС российский корабль "Союз-2". Планируется, что Кэссиди, Тихонов и Бабкин будут оставаться на орбите до октября.