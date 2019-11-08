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РИА Новости

Макрон назвал три сценария развития России

00:53 08.11.2019 (обновлено: 15:13 08.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
В качестве первого варианта Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.
Вторым путем развития французский лидер назвал "евразийскую модель". Однако, заметил он, в этом регионе уже есть доминирующая страна – Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин "все дальше и дальше" от китайского лидера Си Цзиньпина.
Третий вариант, по словам Макрона, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Он выразил мнение, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам России, однако в будущем, как считает французский лидер, эта позиция может быть пересмотрена.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
7 ноября, 19:48РИА Новости
В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
В интервью The Economist Макрон также отметил, что НАТО переживает "смерть мозга". Французский лидер выразил мнение, что США поворачиваются спиной к своим союзникам, Европа больше не может рассчитывать на их поддержку.
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.
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Новости - Религия и мировоззрениерелигияЭммануэль МакронСи ЦзиньпинНАТОЕвросоюзВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ни Китай, ни Евросоюз, у России были и есть всего два верных союзника - армия и флот.
8 ноября, 01:01
vvvdok
432901048
Лучше бы подумал о своей недоразвитой стране товарищ Лапшон
8 ноября, 01:15
AIAlex Ivanov
2481901082
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