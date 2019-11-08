Макрон назвал три сценария развития России

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist

В качестве первого варианта Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. В качестве причин Макрон назвал недостаток экономической мощи и численности населения.

Вторым путем развития французский лидер назвал "евразийскую модель". Однако, заметил он, в этом регионе уже есть доминирующая страна – Китай. По мнению Макрона, президент России Владимир Путин "все дальше и дальше" от китайского лидера Си Цзиньпина.

Третий вариант, по словам Макрона, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Он выразил мнение, что сейчас Москва воспринимает ЕС как вассала США из-за того, что НАТО приблизилось к границам России, однако в будущем, как считает французский лидер, эта позиция может быть пересмотрена.

В интервью The Economist Макрон также отметил, что НАТО переживает "смерть мозга". Французский лидер выразил мнение, что США поворачиваются спиной к своим союзникам, Европа больше не может рассчитывать на их поддержку.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.