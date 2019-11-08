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РИА Новости

В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте

00:46 08.11.2019 (обновлено: 00:48 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пассажиры в автобусе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга сейчас обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Соответствующие расчеты мы еще проводим. Те, кто будет пользоваться проездным "Подорожник", цены возрастут не на много, я думаю, что на 5-8%. А для гостей нашего города стоимость может возрасти на 10-15 рублей. То есть разовый проезд в метро может составить 60 рублей, на наземный транспорт – 50 рублей. Расчеты сейчас еще ведутся", - рассказал Беглов в эфире телеканала "78", отметив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
По его словам, в основном разовым проездом в метро и наземном транспорте пользуются туристы, большинство горожан покупает проездные билеты, в том числе "Подорожник".
"Много туристов приезжает в наш город. Практически мы дотируем из бюджета как раз эту категорию граждан, которая приезжает в наш город. Только в этом году дотации составили порядка 40 миллиардов рублей. Это большая сумма. Мы должны защитить свой бюджет", - пояснил Беглов.
В настоящее время жетон на поездку в метро Петербурга стоит 45 рублей, а билет на наземный транспорт - 40 рублей.
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Общественный транспортАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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