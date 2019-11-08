В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте

"Соответствующие расчеты мы еще проводим. Те, кто будет пользоваться проездным "Подорожник", цены возрастут не на много, я думаю, что на 5-8%. А для гостей нашего города стоимость может возрасти на 10-15 рублей. То есть разовый проезд в метро может составить 60 рублей, на наземный транспорт – 50 рублей. Расчеты сейчас еще ведутся", - рассказал Беглов в эфире телеканала "78", отметив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.