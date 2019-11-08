Стартуют продажи билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продажа билетов на пассажирские поезда в Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым , движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" , которая выбрана оператором этих перевозок.

Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия". Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.

Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе стартует от 2966 рублей, в СВ - от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга до столицы полуострова в плацкарте можно добраться по цене от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.

Первый поезд в Крым поедет 23 декабря из северной столицы. "Таврия" (№7/8) сообщением Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 мск и пробудет в пути 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Москву с Симферополем свяжут четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (поезд №27/28). Движение запустят 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск и пробудет в пути 33 часа.

Ранее сообщалось, что для начала движения поездов дальнего следования закуплены 166 вагонов различного типа – двухэтажные, купейные и плацкартные. Кроме того, для ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) закуплены тепловозы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10.

В КЖД в октябре отмечали, что инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования. В частности, капитально отремонтированы все шесть вокзалов Крыма в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое, а также проведен текущий ремонт пассажирских зданий на железнодорожных станциях.