Стартуют продажи билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия". Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.
Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе стартует от 2966 рублей, в СВ - от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга до столицы полуострова в плацкарте можно добраться по цене от 3,5 тысячи рублей, в купе — от 3906 рублей.
Первый поезд в Крым поедет 23 декабря из северной столицы. "Таврия" (№7/8) сообщением Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 мск и пробудет в пути 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Москву с Симферополем свяжут четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (поезд №27/28). Движение запустят 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск и пробудет в пути 33 часа.
Ранее сообщалось, что для начала движения поездов дальнего следования закуплены 166 вагонов различного типа – двухэтажные, купейные и плацкартные. Кроме того, для ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) закуплены тепловозы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10.
В КЖД в октябре отмечали, что инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования. В частности, капитально отремонтированы все шесть вокзалов Крыма в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое, а также проведен текущий ремонт пассажирских зданий на железнодорожных станциях.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года.