На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины арестовала депутата Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины арестовала депутата Верховной рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") с правом внесения залога в 90 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дубневича подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов. Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.

"Так, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к депутату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов) залога", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным прокуратуры, депутат был взят под стражу в здании суда.

По версии следствия, находясь на посту председателя комитета Верховной рады по транспорту, Дубневич имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и был осведомлен о финансовом состоянии предприятия, в частности, его потребностях при проведении государственных закупок.