Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T00:24Z
https://ria.ru/20191108/1560694820.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151201/72/1512017214_0:129:691:517_1036x0_80_0_0_9989a7fe517e877ee9a5a38b93dfa112.jpg
РИА Новости

На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен

00:24 08.11.2019
96
© Фото : Українська правда / Евгений РуденкоСотрудники правоохранительных органов на Украине
Сотрудники правоохранительных органов на Украине
© Фото : Українська правда / Евгений Руденко
Сотрудники правоохранительных органов на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины арестовала депутата Верховной рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее") с правом внесения залога в 90 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Дубневича подозревают в присвоении 3,7 миллиона долларов. Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.
"Так, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к депутату применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов) залога", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным прокуратуры, депутат был взят под стражу в здании суда.
По версии следствия, находясь на посту председателя комитета Верховной рады по транспорту, Дубневич имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") и был осведомлен о финансовом состоянии предприятия, в частности, его потребностях при проведении государственных закупок.
Согласно украинскому законодательству, привлечение к уголовной ответственности депутата, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной рады.
Киев
29 октября, 14:35РИА Новости
У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски
130000
Обсудить 0
Ярослав ДубневичСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Последствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Машины Скорой помощи в Сирии
Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал "посадки" чиновников и политиков
Инспектор ГИБДД
Бензовоз с 16 тоннами топлива опрокинулся в Свердловской области
Грузопассажирский вертолет Ми-171А1
Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Амазония
В Бразилии сняли запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев
Сотрудники полиции в США
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
Беспорядки в Кабуле
Четверо судей погибли при нападении талибов в Афганистане, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Лента новостейМолния