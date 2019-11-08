Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:23Z
https://ria.ru/20191108/1560691424.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151982/18/1519821874_0:256:2732:1793_1036x0_80_0_0_218006f0293aa75384f5897a994fc486.jpg
РИА Новости
Туризм

Билеты на поезда в Крым поступили в свободную продажу

07:04 08.11.2019 (обновлено: 11:23 08.11.2019)
6788
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открылась продажа билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым.
Из Северной столицы в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (№ 7/8) поедет с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Время в пути – 43,5 часа. Стоимость билетов в плацкарте — от 3,5 тысячи рублей, в купе – от 3,9 тысячи рублей.
На следующий день, 24 декабря, с Казанского вокзала Москвы отправится поезд в Симферополь. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава (№27/28) с вагонами купе и СВ. Цена билетов - от 2,9 и 9,9 тысячи рублей соответственно.
"Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова, — говорил ранее гендиректор компании-организатора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Александр Ганов. — В декабре, после открытия железнодорожного Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта".
Крымский мост
7 ноября, 17:36РИА Новости
Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что в этом году туропоток в Крым увеличился на 10%, в прошлом — на треть. Интерес к отдыху на полуострове резко возрос после открытия нового терминала аэропорта Симферополя и возможности попасть туда на автомобиле по Крымскому мосту.
По словам гендиректора крупного туроператора, специализирующегося на турах по России, Сергея Ромашкина, запуск поездов – хорошая новость, к летнему сезону будет понятно, насколько удобно добираться в Крым таким способом.
Крымский мост
7 ноября, 19:19РИА Новости
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Раньше россияне в основном ездили на полуостров именно по железной дороге, так как маршрутная сетка аэропорта Симферополь была не такой обширной, отметил эксперт. В 2019 году только в весенне-летний период навигации крымский хаб обслужил 4,1 миллиона пассажиров. Зимой самолетом можно напрямую добраться на полуостров из десяти российских городов.
Стоимость авиа- и железнодорожных билетов сопоставима, но благодаря поездам у туристов появились дополнительные возможности, сказали эксперты. "Например, в Крым могут отправиться бабушки с маленькими внуками, которые не могли путешествовать на автомобиле, а также организованные детские группы", - перечисляет эксперт.
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
6 ноября, 13:38Туризм
Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам
"Открытие железнодорожного сообщения привлечет и организованных, и индивидуальных туристов, особенно из двух столиц и соседних с ними областей, - подтвердил Юрий Барзыкин. - Это возможность посетить полуостров для тех, кто не может лететь на самолете по состоянию здоровья, и для тех, кто путешествует семьями – им удобно выкупить все купе".
Туроператорам поезда могут быть интересны для организации групповых туров, но — в феврале, когда начинается формирование летней перевозки.
Массандровский пляж
10 июля, 08:00Туризм
Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?
Начало хождения поездов выбрано очень удачно – за неделю до праздников.
По данным российского сервиса путешествий, Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для поездок на новогодних каникулах.
Возможность приехать в Крым на поезде привлечет дополнительных туристов на Новый год и даст хороший импульс для бронирований на майские праздники и лето, говорят эксперты.
Кот
30 октября, 08:00Туризм
Золотая осень в Крыму: лучший маршрут от Ялты до Алушты
732002
ТуризмГранд Сервис ЭкспрессТуризмтуристыМаршруты - ТуризмНовости - ТуризмМоскваСимферопольКрымСевастопольСанкт-Петербург
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния