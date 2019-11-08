Билеты на поезда в Крым поступили в свободную продажу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открылась продажа билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым.

Из Северной столицы в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (№ 7/8) поедет с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Время в пути – 43,5 часа. Стоимость билетов в плацкарте — от 3,5 тысячи рублей, в купе – от 3,9 тысячи рублей.

На следующий день, 24 декабря, с Казанского вокзала Москвы отправится поезд в Симферополь. Между городами будут курсировать четыре двухэтажных состава (№27/28) с вагонами купе и СВ. Цена билетов - от 2,9 и 9,9 тысячи рублей соответственно.

"Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова, — говорил ранее гендиректор компании-организатора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Александр Ганов. — В декабре, после открытия железнодорожного Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что в этом году туропоток в Крым увеличился на 10%, в прошлом — на треть. Интерес к отдыху на полуострове резко возрос после открытия нового терминала аэропорта Симферополя и возможности попасть туда на автомобиле по Крымскому мосту.

По словам гендиректора крупного туроператора, специализирующегося на турах по России, Сергея Ромашкина, запуск поездов – хорошая новость, к летнему сезону будет понятно, насколько удобно добираться в Крым таким способом.

Раньше россияне в основном ездили на полуостров именно по железной дороге, так как маршрутная сетка аэропорта Симферополь была не такой обширной, отметил эксперт. В 2019 году только в весенне-летний период навигации крымский хаб обслужил 4,1 миллиона пассажиров. Зимой самолетом можно напрямую добраться на полуостров из десяти российских городов.

Стоимость авиа- и железнодорожных билетов сопоставима, но благодаря поездам у туристов появились дополнительные возможности, сказали эксперты. "Например, в Крым могут отправиться бабушки с маленькими внуками, которые не могли путешествовать на автомобиле, а также организованные детские группы", - перечисляет эксперт.

"Открытие железнодорожного сообщения привлечет и организованных, и индивидуальных туристов, особенно из двух столиц и соседних с ними областей, - подтвердил Юрий Барзыкин. - Это возможность посетить полуостров для тех, кто не может лететь на самолете по состоянию здоровья, и для тех, кто путешествует семьями – им удобно выкупить все купе".

Туроператорам поезда могут быть интересны для организации групповых туров, но — в феврале, когда начинается формирование летней перевозки.

Начало хождения поездов выбрано очень удачно – за неделю до праздников.

По данным российского сервиса путешествий, Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для поездок на новогодних каникулах.