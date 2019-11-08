В Уфе пятеро мужчин до смерти избили инвалида — но у СК другая версия

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Житель Уфы 51-летний Андрей Константинов глубокой ночью возвращался домой, когда на него напали пятеро: потребовали деньги, а получив отказ, избили. Он сам рассказал об этом родственникам, когда добрался до дома. Однако опасность травм в тот момент недооценили: скорую помощь вызвали только под утро, пострадавшего госпитализировали. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Впрочем, по версии управления Следственного комитета по Республике Башкортостан, в убийстве виновен лучший друг погибшего, а не какие-то случайные прохожие. В запутанной истории разбиралось РИА Новости.

"Ответил, что денег нет"

О том, что случилось, родственники Константинова рассказали в социальных сетях и объявили поиск свидетелей. В сообщении говорится, что примерно в три-четыре часа ночи со второго на третье ноября пятеро неизвестных избили его за отказ отдать деньги. Все произошло на улице Минигали Губайдуллина, между торговым центром и школой № 110.

Подробности приводятся со слов самого Андрея. Он пришел домой сильно избитым. Как отметила его пожилая мать, "весь черный". Объяснил, что на него набросились прохожие. Были это взрослые или подростки, как они выглядели и как именно развивался конфликт, не уточнял.

"Сказал, что у него потребовали денег. Он ответил, что у него нет, тогда началось избиение. Больше никаких деталей не сообщил", — вспоминает в беседе с РИА Новости племянница погибшего Елена.

От предложения вызвать скорую Константинов отказался. "Он немножко упертый, характер такой. Некоторые мужчины никогда не бывают в больницах — вот он из этой категории", — объясняет Елена. В полицию тоже не обращался. "Если он от скорой отказался, вы думаете, он в полицию пойдет?" — пожимает плечами родственница.

Но медиков родственники все-таки вызвали — только уже ранним утром, когда Андрею стало совсем плохо. Два дня врачи боролись за его жизнь, но в ночь на 6 ноября он умер в реанимации от полученных травм.

Полиции стало известно об инциденте только после этого. "Мы спрашивали у врачей, нужно ли нам написать заявление в органы, они сказали: очнется — сам напишет. Но так как он скончался, возбудили уголовное дело", — продолжает Елена.

Она замечает, что у дяди была инвалидность, однако затрудняется назвать диагноз: "У него после армии случилось что-то с правой рукой. Она была иссохшая, безжизненная".

"Лешу не отпустили"

В ту ночь Андрей проводил время с двумя друзьями — мужчины выпивали. По словам родственников, один из приятелей ушел пораньше, а хозяин квартиры Алексей и Андрей еще посидели. Позже Алексей проводил Андрея до лифта, и тот пошел своей дорогой.

Елена почему-то уверена, что Алексей не выходил в ту ночь из подъезда, но опасается, что именно его и заподозрят в этом преступлении.

"Второй друг дяди, который с ними был в ту ночь, позвонил и сказал: "Меня отпустили (сотрудники полиции. — Прим. ред.), а Лешу нет". Обвинение еще не предъявлено, однако, похоже, его собираются сделать главным подозреваемым. Мы не хотим, чтобы те, кто на самом деле избил дядю, остались на свободе безнаказанными, а невиновного посадили", — возмущается племянница.

Она говорит, что Алексей и ее дядя дружили еще со школы. "Даже если у них был конфликт, он просто не мог его так избить в одиночку, это абсурд", — не сомневается собеседница.

Елена надеется, что ее версию подтвердят данные с видеокамер: "Сегодня мы поедем и, если удастся, получим записи из соседнего подъезда. Может быть, там видно, что мой дядя идет один".

Также родственники ищут в социальных сетях свидетелей драки, которые могли бы пролить свет на преступление. Елена подчеркивает: район, где все произошло, — небезопасный, и трагедия с Константиновым там не первая.

Сейчас расследованием занимается региональное управление СК. В ведомстве отказались сообщить РИА Новости, действительно ли друг Андрея стал обвиняемым по делу, однако подтвердили избиение со смертельным исходом и добавили, что версия о причастности Алексея "более правдоподобна, чем пять человек на улице". В СК категорически не согласны с позицией родственников погибшего. "Это все домыслы. Факт избиения пятью людьми мы не подтверждаем", — заявили агентству.

Кулаки, стулья, лопаты

Это далеко не первый случай, когда в убийстве обвиняют друзей погибших. Так, в октябре в Смоленске вынесли приговор мужчине, который избил ногами знакомого, из-за чего тот умер. Друзья распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Хозяин дома выставил гостя за порог, однако тот выбил стекло на веранде, вернулся и избил до смерти собутыльника.

В Бурятии в начале мая пьяный несколько раз ударил товарища стулом, после чего нанес серию ударов ногами по голове. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.