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РИА Новости

Лучшие фото недели: самодельный паровоз, бодибилдинг и новорожденный жираф

11:45 08.11.2019 (обновлено: 12:47 08.11.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / John Hefti

Девушки из группы поддержки клуба Oakland Raiders выступают в перерыве матча в Калифорнии.

Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Окленд Рэйдерс выступают во время матча между Окленд Рэйдерс и Детройт Лайонс
1 из 30

Девушки из группы поддержки клуба Oakland Raiders выступают в перерыве матча в Калифорнии.

© AP Photo / John Hefti
© REUTERS / Henry Romero

Акция протеста в Сантьяго.

Акция протеста в Сантьяго, Чили
2 из 30

Акция протеста в Сантьяго.

© REUTERS / Henry Romero
© REUTERS / Anton Vaganov

Самодельный паровоз, разработанный Павлом Чилиным, едет по железной дороге в поселке Ульяновка Ленинградской области.

Самодельный паровоз, разработанный Павлом Чилиным, проезжает по железной дороге в поселке Ульяновка в Ленинградской области
3 из 30

Самодельный паровоз, разработанный Павлом Чилиным, едет по железной дороге в поселке Ульяновка Ленинградской области.

© REUTERS / Anton Vaganov
© РИА Новости / Михаил Климентьев

Владимир Путин на встрече с офицерами, получившими новые звания и должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий
4 из 30

Владимир Путин на встрече с офицерами, получившими новые звания и должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Рота почетного караула доставляет Вечный огонь к мемориальному комплексу "Монумент Славы" в Новосибирске в честь грядущего 75-летия Победы.

Памятный митинг в честь зажжения чаши Вечного огня в Новосибирске
5 из 30

Рота почетного караула доставляет Вечный огонь к мемориальному комплексу "Монумент Славы" в Новосибирске в честь грядущего 75-летия Победы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Парк Галицкого в Краснодаре, награжденный международной премией Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.

Парк Галицкого у стадиона Краснодар
6 из 30

Парк Галицкого в Краснодаре, награжденный международной премией Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards.

Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
7 из 30

Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© AFP 2019 / Cellou Binani

Женщина жжет шины во время похорон после уличных протестов в Гвинее.

Женщина жжет шины во время похорон после уличных протестов в Конакри, Гвинея
8 из 30

Женщина жжет шины во время похорон после уличных протестов в Гвинее.

© AFP 2019 / Cellou Binani
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Участницы выставки нижнего белья Lingerie Fashion Week в Москве.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
9 из 30

Участницы выставки нижнего белья Lingerie Fashion Week в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель участвует в еженедельном заседании правительства Германии в Берлине
10 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства в Берлине.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / David W Cerny

Сотрудница зоопарка "Двур-Кралове" в Чехии несет пеликана в зимний вольер.

Сотрудница зоопарка несет пеликана, Двур-Кралове-над-Лабем, Чехия
11 из 30

Сотрудница зоопарка "Двур-Кралове" в Чехии несет пеликана в зимний вольер.

© REUTERS / David W Cerny
© Ye Aung Thu

Участники фестиваля огней Тазаундаин в Мьянме.

Участники фестиваля Тазаундаин в Мьянме
12 из 30

Участники фестиваля огней Тазаундаин в Мьянме.

© Ye Aung Thu
© AFP 2019 / Ashraf Shazly

Суданские женщины возле лагеря для перемещенных лиц в Эль-Фашире.

Суданские женщины возле лагеря для внутренне перемещенных лиц в Эль-Фашире
13 из 30

Суданские женщины возле лагеря для перемещенных лиц в Эль-Фашире.

© AFP 2019 / Ashraf Shazly
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Рабочие выгружают уголь с корабля в Бангладеш.

Рабочие выгружают уголь с грузового корабля в Габтоли, Бангладеш
14 из 30

Рабочие выгружают уголь с корабля в Бангладеш.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© REUTERS / David W Cerny

Ежегодная гонка на пенни-фартингах в Праге.

Участники ежегодной гонки на пенни-фартингах в Праге
15 из 30

Ежегодная гонка на пенни-фартингах в Праге.

© REUTERS / David W Cerny
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игроки "Ювентуса" радуются победе в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игроки ФК Ювентус радуются победе в матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА
16 из 30

Игроки "Ювентуса" радуются победе в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп обнимает бейсболиста "Вашингтон Нэшионалс" Курта Сузуки во время визита команды в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп обнимает бейсболиста Вашингтон Нэшионалс Курта Сузуки во время визита команды в Белый дом
17 из 30

Президент США Дональд Трамп обнимает бейсболиста "Вашингтон Нэшионалс" Курта Сузуки во время визита команды в Белый дом.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга.

Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
18 из 30

Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / David W Cerny

Новорожденный жираф Ротшильд с мамой в зоопарке чешского города Либерец.

Новорожденный детеныш жирафа Ротшильда со своей матерью в зоопарке чешского города Либерец
19 из 30

Новорожденный жираф Ротшильд с мамой в зоопарке чешского города Либерец.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Khalid Al Mousily

Демонстранты жгут покрышки на митинге в Багдаде.

Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
20 из 30

Демонстранты жгут покрышки на митинге в Багдаде.

© REUTERS / Khalid Al Mousily
© REUTERS / Akhtar Soomro

Сторонник политической партии "Джамийат-Улема-е-Ислам" (JUI-F) участвует в традиционной игре "Шапка" во время марша свободы в Исламабаде.

Сторонник политической и религиозной партии JUI-F во время участия в традиционной игре Шляпа в Исламабаде, Пакистан
21 из 30

Сторонник политической партии "Джамийат-Улема-е-Ислам" (JUI-F) участвует в традиционной игре "Шапка" во время марша свободы в Исламабаде.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
22 из 30

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", проходящей в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в выставочном зале "Манеж".

Президент РФ Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
23 из 30

Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", проходящей в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зрители смотрят светомузыкальный спектакль "Сердце Сибири" в День народного единства в Красноярске.

Зрители смотрят на окрашенный в цвета российского государственного флага Виноградовский пешеходный мост в Красноярске
24 из 30

Зрители смотрят светомузыкальный спектакль "Сердце Сибири" в День народного единства в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Mukhtar Khan

Снегопад в индийском городе Сринагар.

Мужчина во время снегопада в Сринагаре, Кашмир
25 из 30

Снегопад в индийском городе Сринагар.

© AP Photo / Mukhtar Khan
© AFP 2019 / Vyacheslav Oseledko

Участницы чемпионата по фитнес-бикини и бодибилдингу в Бишкеке.

Участницы чемпионата по фитнесс-бикини и бодибилдингу в Бишкеке
26 из 30

Участницы чемпионата по фитнес-бикини и бодибилдингу в Бишкеке.

© AFP 2019 / Vyacheslav Oseledko
© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Сторонники президента Боливии Эво Моралеса в городе Ла-Пас.

Сторонники президента Боливии Эво Моралеса в городе Ла-Пас, Боливия
27 из 30

Сторонники президента Боливии Эво Моралеса в городе Ла-Пас.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Празднование Дня мертвых в Чикаго.

Празднование Дня мертвых в Чикаго, США
28 из 30

Празднование Дня мертвых в Чикаго.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© REUTERS / Andres Martinez Casares

Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте.

Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте
29 из 30

Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
30 из 30

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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