Лучшие фото недели: самодельный паровоз, бодибилдинг и новорожденный жираф

Девушки из группы поддержки клуба Oakland Raiders выступают в перерыве матча в Калифорнии.
Девушки из группы поддержки клуба Oakland Raiders выступают в перерыве матча в Калифорнии.
Акция протеста в Сантьяго.
Самодельный паровоз, разработанный Павлом Чилиным, едет по железной дороге в поселке Ульяновка Ленинградской области.
Самодельный паровоз, разработанный Павлом Чилиным, едет по железной дороге в поселке Ульяновка Ленинградской области.
Владимир Путин на встрече с офицерами, получившими новые звания и должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Владимир Путин на встрече с офицерами, получившими новые звания и должности, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Рота почетного караула доставляет Вечный огонь к мемориальному комплексу "Монумент Славы" в Новосибирске в честь грядущего 75-летия Победы.
Рота почетного караула доставляет Вечный огонь к мемориальному комплексу "Монумент Славы" в Новосибирске в честь грядущего 75-летия Победы.
Парк Галицкого в Краснодаре, награжденный международной премией Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.
Парк Галицкого в Краснодаре, награжденный международной премией Urban Parks Awards за вклад в развитие общественных пространств.
Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards.
Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards.
Женщина жжет шины во время похорон после уличных протестов в Гвинее.
Участницы выставки нижнего белья Lingerie Fashion Week в Москве.
Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства в Берлине.
Сотрудница зоопарка "Двур-Кралове" в Чехии несет пеликана в зимний вольер.
Участники фестиваля огней Тазаундаин в Мьянме.
Участники фестиваля огней Тазаундаин в Мьянме.
Суданские женщины возле лагеря для перемещенных лиц в Эль-Фашире.
Рабочие выгружают уголь с корабля в Бангладеш.
Ежегодная гонка на пенни-фартингах в Праге.
Игроки "Ювентуса" радуются победе в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игроки "Ювентуса" радуются победе в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Президент США Дональд Трамп обнимает бейсболиста "Вашингтон Нэшионалс" Курта Сузуки во время визита команды в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп обнимает бейсболиста "Вашингтон Нэшионалс" Курта Сузуки во время визита команды в Белый дом.
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга.
Новорожденный жираф Ротшильд с мамой в зоопарке чешского города Либерец.
Демонстранты жгут покрышки на митинге в Багдаде.
Сторонник политической партии "Джамийат-Улема-е-Ислам" (JUI-F) участвует в традиционной игре "Шапка" во время марша свободы в Исламабаде.
Сторонник политической партии "Джамийат-Улема-е-Ислам" (JUI-F) участвует в традиционной игре "Шапка" во время марша свободы в Исламабаде.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.
Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", проходящей в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в выставочном зале "Манеж".
Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", проходящей в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства" в выставочном зале "Манеж".
Зрители смотрят светомузыкальный спектакль "Сердце Сибири" в День народного единства в Красноярске.
Зрители смотрят светомузыкальный спектакль "Сердце Сибири" в День народного единства в Красноярске.
Снегопад в индийском городе Сринагар.
Снегопад в индийском городе Сринагар.
Участницы чемпионата по фитнес-бикини и бодибилдингу в Бишкеке.
Сторонники президента Боливии Эво Моралеса в городе Ла-Пас.
Празднование Дня мертвых в Чикаго.
Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте.
Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.