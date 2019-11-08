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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, какую еду берут с собой в самолет

06:05 08.11.2019
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© Fotolia / zinaidasopina112Еда в аэропорту
Еда в аэропорту
© Fotolia / zinaidasopina112
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, какую еду берут с собой в самолет, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса провели исследование среди 55 тысяч пользователей и выяснили, как они питаются во время полета. Оказалось, что 52% респондентов берут с собой еду, оставшиеся — максимум воду, причем покупают ее в магазинах Duty Free.
Необходимость иметь с собой продукты туристы объясняют тем, что на коротких перелетах зачастую не предусмотрено бесплатное питание. Чтобы недорого перекусить в дороге, многие путешественники заранее покупают еду в магазине.
Популярные продукты для перекуса — мандарины, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты. Некоторые родители, путешествующие с детьми, питаются пюре и молочными кашами, их разрешено проносить на борт.
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Опытные пассажиры также советуют брать с собой еду на рейсы лоукостеров, где "даже чашка чая может стоить три евро". Кроме того, некоторые туристы используют продовольственные запасы и во время самого отпуска, если необходимо сэкономить. Так, одна респондентка призналась, что три дня питалась привезенными с собой протеиновыми батончиками и вялеными бананами в шоколаде.
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