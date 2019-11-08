Российские туристы рассказали, какую еду берут с собой в самолет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, какую еду берут с собой в самолет, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса провели исследование среди 55 тысяч пользователей и выяснили, как они питаются во время полета. Оказалось, что 52% респондентов берут с собой еду, оставшиеся — максимум воду, причем покупают ее в магазинах Duty Free.

Необходимость иметь с собой продукты туристы объясняют тем, что на коротких перелетах зачастую не предусмотрено бесплатное питание. Чтобы недорого перекусить в дороге, многие путешественники заранее покупают еду в магазине.

Популярные продукты для перекуса — мандарины, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты. Некоторые родители, путешествующие с детьми, питаются пюре и молочными кашами, их разрешено проносить на борт.