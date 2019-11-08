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РИА Новости

Британский премьер скрывает "страшную правду о влиянии Кремля"

08:00 08.11.2019 (обновлено: 08:34 08.11.2019)
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Toby Melville
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Железное правило украинской политики, которое гласит, что рано или поздно любой украинский националист объявляется "агентом Кремля", перешло в британскую политику — пускай и в слегка модифицированной форме. Британцы демонстрируют имперский размах и на этот раз в ряды агентов влияния России пытаются записать скопом всю Консервативную партию Великобритании. А ее лидера и премьер-министра Бориса Джонсона обвиняют в том, что он пытается скрыть от избирателей страшную правду о влиянии Москвы на английскую политику.
Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что сам Джонсон пытался построить всю свою деятельность в должности премьера на личном и идеологическом антагонизме с Владимиром Путиным. Он публично обещал доказать Путину, что западный либерализм — жив. Сейчас высокопоставленные британские политики, ведущие британские СМИ и представители спецслужб обвиняют лидера консерваторов в том, что на самом деле именно его партия получала от России поддержку.

Суть скандала, который может стоить Джонсону политической карьеры, сводится к некоему (пока секретному) совместному отчету британских спецслужб. Он был заказан британским силовикам после референдума по выходу из ЕС и всплывших тогда обвинений в том, что какие-то российские структуры использовали пропаганду в социальных сетях для продвижения Brexit и тем самым повлияли на результат голосования.

Задача, которая стояла перед лучшими умами специального парламентского комитета по разведке и безопасности, а также высшими чинами контрразведки Ее Величества, заключалась в том, чтобы определить степень российского вмешательства в британскую политику, а также указать на ее формы и ее конечных бенефициаров.
Руководитель парламентского комитета, который вел расследование, Доминик Грив, утверждает, что пятидесятистраничный отчет о российском вмешательстве в Brexit готов. Более того, британская пресса в лице Financial Times утверждает, что отчет подписали "все главные разведывательные структуры" Соединенного Королевства. Это намекает на то, что выводы, содержащиеся в этом документе, являются консенсусом не только парламентского комитета, но и разведывательного сообщества. Еще 17 октября отчет был отправлен в правительство для финального утверждения и публикации, но Борис Джонсон вместо публикации просто положил документ под сукно, несмотря на то, что его публикация планировалась до декабрьских выборов в парламент.
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Возмущению составителей доклада и неофициальных спикеров разведывательного сообщества нет предела. Они утверждают, что премьер (который действительно никак не объясняет свои действия) блокирует публикацию этого отчета из-за того, что тот нанесет ущерб электоральным перспективам Консервативной партии. В переводе с политического британского на разговорный русский: МИ-5 и британские парламентарии из специального комитета написали в отчете, что Brexit был устроен Россией, а бенефициарами влияния Москвы на британскую политику являются консерваторы. Возможно, даже упомянут лично Джонсон.
Влиятельное британское издание The Guardian подчеркивает гнев парламентариев: "Доминик Грив (председатель парламентского комитета по разведке и безопасности. — Прим. авт.) заявил, что решение (Джонсона оставило его с.— Прим. авт.) "отвисшей челюстью", и упомянул, что никаких оснований для отказа не было. Политические деятели Лейбористской партии и Шотландской национальной партии обвинили Даунинг-стрит, 10, в отказе признать масштабы российского вмешательства. Также появились новые свидетельства попыток Кремля проникнуть в ряды консерваторов с помощью высокопоставленного российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, который провел пять лет в Лондоне, занимаясь налаживанием контактов с ведущими тори, включая самого Джонсона".
Получается, что одним росчерком пера медийный образ Бориса Джонсона лишается ореола борца за светлое будущее независимой от Евросоюза Великобритании и защитника западного либерализма, а сам премьер становится в глазах общества подозреваемым в работе на Кремль.
Судя по заявлению Джонатана Эванса, бывшего руководителя британской контрразведки МИ5 (а бывших контрразведчиков, как известно, не бывает), у тори и Джонсона будут серьезные трудности: "Если у правительства была причина не опубликовать отчет до выборов, тогда, я думаю, оно должно очень ясно ее объяснить".
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Нельзя не заметить, что оппоненты поставили лидера антиевропейской части британской элиты в практически безвыходное положение. Единственный способ снять с себя обвинения в сокрытии доказательств собственного предательства — это опубликовать злосчастный отчет, в котором, скорее всего, как раз и утверждается (бездоказательно, но с опорой на авторитет британской контрразведки), что тори в целом и Джонсон в частности получили содействие от российских структур.
Более того, есть большая вероятность, что в этом отчете проевропейские журналисты и политики найдут подтверждение конспирологической теории о том, что вся история с выходом Великобритании из Евросоюза — это одна большая спецоперация российских шпионов. Данные, предоставленные британскому парламенту корпорацией Facebook, должны быть достаточными для того, чтобы признать эту теорию безосновательной, ибо ее главный аргумент — "реклама в поддержку Brexit, за которую платили русские", — разбивается о суровую статистику, согласно которой "рекламу" посмотрело примерно 200 человек, а стоила она около доллара. Но факты никого не интересуют и создается впечатление, что против Джонсона используется тот же прием, который пытались использовать против Трампа в рамках американского расследования "дела о русском заговоре" (оно же "Рашагейт"). Суть в том, что представители спецслужб составляют документ, из которого следует, что неугодный им политик — агент Кремля, но доказательств публике предъявлено не будет, ибо доказательства — секретные, способы их добычи — тоже; и вообще, публика должна разведывательному сообществу верить на слово. У Трампа и его сторонников хватило сил, медийных и административных ресурсов для того, чтобы отбиться от этой атаки. Далеко не факт, что такие ресурсы найдутся у Джонсона, который не может похвастаться ни популярностью, сравнимой с популярностью Трампа, ни даже поддержкой какого-то сегмента британских силовиков.
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Рано или поздно любого политика, который пытается разыграть карту ненависти к России и "борьбы с Путиным", настигает одно и то же проклятие: их политическая карьера ломается (достаточно вспомнить Хиллари Клинтон), а в некоторых случаях их самих еще и обвиняют в связях с Россией. Перефразируя известную фразу о том, что "революция пожирает своих детей", можно сказать, что "русофобия ломает карьеры антироссийских политиков". В этом однозначно есть некая вселенская справедливость.
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Борис ДжонсонХиллари КлинтонЕвросоюзThe GuardianFinancial TimesВладимир ПутинМоскваЛондонРоссияСШАFacebook, Inc.АвторыВ мире
Популярные комментарии
Мне кажется, что использование спец.служб для формирования подобных "докладов" это очень плохая затея. Во-первых осознание того, что разведка знала, но ничего ни сделала уже подрывает авторитет к ней самой. А во-вторых не возможно бесконечно скармливать избирателю "шпионские романы" потому, что они отравляют доверие ко всей политической системе в принципе.
8 ноября, 08:42
Илья А.
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