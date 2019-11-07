Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества

В майской декларации Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов в 2018 году, а также дом, квартиру и номера в отеле.

Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей крымской квартире

Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей крымской квартире

Согласно декларации, Зеленский получил доход от сдачи в аренду имущества иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом, в документе не указано, какое именно имущество было сдано в аренду.