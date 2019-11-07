Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T23:40Z
https://ria.ru/20191107/1560694083.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155816/54/1558165494_0:190:2769:1748_1036x0_80_0_0_233f8e51314789ac47ac3859b25e8761.jpg
РИА Новости

Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества

23:40 07.11.2019
179
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 902,4 тысячи гривен (36,5 тысяч долларов) от сдачи в аренду имущества, следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
В майской декларации Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов в 2018 году, а также дом, квартиру и номера в отеле.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 октября, 00:43РИА Новости
Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей крымской квартире
Согласно декларации, Зеленский получил доход от сдачи в аренду имущества иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом, в документе не указано, какое именно имущество было сдано в аренду.
011003
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста националистов в Киеве
Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве
Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Зеленский трижды оконфузился во время брифинга в Харькове
Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов рассказал о встрече с Киссинджером
Посетитель на выставке Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем в Институте русского реалистического искусства в Москве
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Киеве назвали способ заблокировать "Северный поток — 2"
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 февраля 2019
Нетаньяху призвал международное сообщество противостоять "агрессии" Ирана
Дождь в Москве
Росгидромет назвал города с самыми грязными осадками
Студия радио Sputnik
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Лента новостейМолния