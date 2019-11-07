Дагестанская команда управленцев прошла конкурсный отбор в Сколково

МАХАЧКАЛА, 7 ноя – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил команду управленцев региона, прошедшую конкурс на обучение в рамках образовательной программы "Норма жизни" в Московской школе управления Сколково, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В дагестанскую команду вошли 10 человек - представители различных министерств, общественных организаций и медицинских учреждений.
"Поздравляю вас с успешным прохождением конкурсного отбора. Желаю плодотворной работы на благо Дагестана", - процитировала Васильева пресс-служба.
Программа "Норма жизни", направленная на обучение координаторов в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, проводится Роспатриотцентром совместно с Мастерской управления "Сенеж", АНО "Россия - страна возможностей и Московской школой управления Сколково.
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