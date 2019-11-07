Дагестанский проект "100 школ" получил высокую оценку на конкурсе АСИ

"В ходе общественной оценки практик 77 регионов, участвовавших в региональном этапе конкурса с 380 проектами, пользователи соцсетей поставили в общей сложности 227 тысяч "лайков". Подсчет голосов на крауд-платформе показал что наибольшее одобрение получили 10 регионов, в том числе и Дагестан, попавший в "топ-3" номинации "Социальное благополучие" с проектом "100 школ", - рассказали в пресс-службе.