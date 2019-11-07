Дагестанский проект "100 школ" получил высокую оценку на конкурсе АСИ

МАХАЧКАЛА, 7 ноя – РИА Новости. Дагестан вошел в тройку лучших регионов в номинации "Социальное благополучие" регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, проводимого Агентством стратегических инициатив, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на данные АСИ.
Дагестан представил на конкурс проект "100 школ", инициированный главой региона Владимиром Васильевым,
"В ходе общественной оценки практик 77 регионов, участвовавших в региональном этапе конкурса с 380 проектами, пользователи соцсетей поставили в общей сложности 227 тысяч "лайков". Подсчет голосов на крауд-платформе показал что наибольшее одобрение получили 10 регионов, в том числе и Дагестан, попавший в "топ-3" номинации "Социальное благополучие" с проектом "100 школ", - рассказали в пресс-службе.
Проект "100 школ" разработан в целях улучшения материального-технического состояния общеобразовательных организаций Дагестана и предусматривает, в частности, выделение субсидий муниципалитетам из республиканского бюджета на модернизацию школ, прошедших конкурсный отбор.
На следующий этап конкурса пройдут только 80 практик, рассмотрением которых займутся эксперты. Подведение итогов конкурса и награждение регионов-победителей состоится на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2020" в феврале 2020 года.
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