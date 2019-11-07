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РИА Новости

Меркель назвала реалистичной цель повысить расходы Германии на оборону

21:35 07.11.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает "амбициозной, но реалистичной" цель повысить расходы Германии на оборону до 2% ВВП к 2031 году.
"Что касается цели по двум процентам, то я думаю, это реалистичное заявление", - заявила она на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Германия привержена этой цели.
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По ее словам, Германия рассматривает это как свою задачу. "Это амбициозная, но реалистичная цель, что мы хотим достичь этого к 2031 году", - добавила она.
При этом, по данным издания Spiegel, между Крамп-Карренбауэр и министром финансов Олафом Шольцем вспыхнул конфликт из-за обязательства по 2%. Споры возникли во время работы над финансовым планом на ближайшие два года. Минобороны считало необходимым прописать в нем это обязательство, однако Минфин, считая заявленную Крамп-Карренбауэр цель нереалистичной, настоял на том, чтобы в документ была включена фраза о приверженности Германии цели повысить оборонные расходы до 1,5% ВВП к 2024 году в рамках бюджетных возможностей и намерения и дальше повышать расходы.
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