Меркель назвала реалистичной цель повысить расходы Германии на оборону

"Что касается цели по двум процентам, то я думаю, это реалистичное заявление", - заявила она на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Германия привержена этой цели.

По ее словам, Германия рассматривает это как свою задачу. "Это амбициозная, но реалистичная цель, что мы хотим достичь этого к 2031 году", - добавила она.