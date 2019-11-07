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РИА Новости

В ДНР заявили о готовности приступить к отводу сил в Петровском 9 ноября

21:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил готовность ДНР приступить 9 ноября к разведению сил и средств в районе населенного пункта Петровское.
В четверг глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что силовики готовы в пятницу в 13.00 мск начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
"Со своей стороны еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в четверг на сайте главы республики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, украинские силовики в очередной раз сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 17:39Радио Sputnik
Отвод войск в Донбассе под угрозой: в ДНР и ЛНР сообщили о провокациях
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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