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РИА Новости

В МАГАТЭ назвали недопустимым задержание инспектора агентства в Иране

21:13 07.11.2019
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. И.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ назвал недопустимым задержание в Иране инспектора агентства и заявил, что МАГАТЭ не согласно с описанием ситуации, которое предоставил Иран.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти Ирана ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ, работающую в стране. У нее изъяли документы, необходимые для поездок. Отмечалось, что задержание произошло на прошлой неделе в городе Натанзе, где расположен завод по обогащению урана.
Позже Иран подтвердил, что не пустил инспектора на завод в Натанзе. При этом в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отметили, что во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что разрешение инспектора на проведение инспекций в Иране было аннулировано.
Как сообщил журналистам представитель МАГАТЭ, Феруцэ в четверг проинформировал совет управляющих агентства об инциденте.
Международное агентство по атомной энергии
Вчера, 15:57РИА Новости
Представитель США прокомментировала задержание инспектора МАГАТЭ в Иране
"Господин Феруцэ сказал, что не давать инспектору покинуть страну, в особенности, когда это ему поручено агентством, недопустимо, и этого не должно случаться", - сообщил представитель МАГАТЭ.
Он отметил, что агентство не согласно с описанием Ираном ситуации с участием инспектора, которая выполняла обязанности. "Агентство продолжит консультации с Ираном с целью прояснения ситуации", - добавил он.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
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Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
С 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
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В ЕС выразили обеспокоенность снижением Ираном обязательств по СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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