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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

19:51 07.11.2019 (обновлено: 20:40 07.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРоссийский университет дружбы народов (РУДН)
Российский университет дружбы народов (РУДН)
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы во главе со спикерами Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату парламента законопроект о трудоустройстве в России иностранных студентов, следует из электронной базы данных Госдумы.
Помимо них авторами инициативы выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Константин Косачев и Виктор Смирнов, а также депутат Вячеслав Никонов.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас вести трудовую деятельность в России без разрешения на работу вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования. При этом строго определены возможные места работы: в свободное от учебы время в образовательных учреждениях, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями.
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Кроме того, иностранцы на очном отделении могут работать при разрешении, выдаваемом по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу.
Авторы проекта предлагают позволить этим студентам работать без разрешения по своей специальности, имеющей государственную аккредитацию.
В документе подчеркивается, что это поможет трудоустроить лучших студентов-иностранцев в России.Такие меры прописаны в "майском" указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбразование - ОбществоОбщество
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