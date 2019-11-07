В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Помимо них авторами инициативы выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Константин Косачев и Виктор Смирнов, а также депутат Вячеслав Никонов.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас вести трудовую деятельность в России без разрешения на работу вправе лишь иностранцы, обучающиеся по программам высшего профессионального образования. При этом строго определены возможные места работы: в свободное от учебы время в образовательных учреждениях, в хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями.

Кроме того, иностранцы на очном отделении могут работать при разрешении, выдаваемом по сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу.

Авторы проекта предлагают позволить этим студентам работать без разрешения по своей специальности, имеющей государственную аккредитацию.