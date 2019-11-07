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РИА Новости

Зеленский пообещал "посадки" чиновников и политиков

19:39 07.11.2019 (обновлено: 19:41 07.11.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правоохранители расследуют много уголовных дел в отношении политиков и чиновников, "посадки" будут.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что скоро в стране начнутся "изысканные посадки". Он сказал, что в ближайшее время в суды будет передан ряд важных дел.
"Не очень много "посадок"? Пока это не началось? И согласен, и нет… В чем проблема, почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг на его канале в Youtube. Президент Украины записал видеообращение, разъезжая по Киеву за рулем автомобиля Tesla.
По его словам, чиновникам и политикам, которые совершили правонарушение, остается только выезжать за границу, "но не у всех выйдет". Зеленский отметил, что если какие-то дела "развалятся" в судах, правоохранители будут возбуждать новые дела.
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