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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил о задержании Турцией 13 человек из окружения аль-Багдади

19:33 07.11.2019
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© REUTERS / Alaa al-Marjani/File PhotoПортрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
© REUTERS / Alaa al-Marjani/File Photo
АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали 13 человек из ближайшего окружения ликвидированного главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
"В (сирийском) Аазазе мы задержали сестру аль-Багдади и ее мужа. Сейчас в наших руках 13 человек из его ближайшего окружения ", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.
Ранее Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ* и их ребенка.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампИгорь КонашенковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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