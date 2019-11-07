Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу The Economist , что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Выступая в четверг в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая не разделила "резких" оценок французского лидера, Столтенберг сказал, что согласен с мнением немецкого канцлера.

"Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен "холодной войны" усиление нашей коллективной обороны. Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", - сказал он, реагируя на слова Макрона.

По словам генсека НАТО, "реальность заключается в том, что мы делаем вместе больше, мы усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире".

Комментируя разногласия по ситуации на северо-востоке Сирии, генсек НАТО отметил, что союзники консультируются по этому вопросу.