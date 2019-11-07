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РИА Новости

Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

19:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения о "смерти мозга" альянса, считает, что он остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу The Economist, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Выступая в четверг в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая не разделила "резких" оценок французского лидера, Столтенберг сказал, что согласен с мнением немецкого канцлера.
"Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен "холодной войны" усиление нашей коллективной обороны. Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", - сказал он, реагируя на слова Макрона.
По словам генсека НАТО, "реальность заключается в том, что мы делаем вместе больше, мы усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире".
Комментируя разногласия по ситуации на северо-востоке Сирии, генсек НАТО отметил, что союзники консультируются по этому вопросу.
"Ситуация в Сирии представляет обеспокоенность для всех нас. По этой теме союзники в рамках НАТО регулярно консультируются. Ясно, что у союзников разные взгляды, но мы согласны в том, что нельзя подорвать успехи, достигнутые совместно в борьбе с общим врагом ИГ*", - сказал он журналистам.

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Эммануэль МакронНАТОАнгела МеркельЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Популярные комментарии
нато сейчас это бесполезный деньгосос.
7 ноября, 21:09
Андрей Северов
740000
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