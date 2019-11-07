Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Эрдоган отметил, что ожидает от ЕС помощи в обустройстве беженцев на перешедшей под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира" приграничной территории Сирии. "Вы нас поддержите, а мы там все необходимое построим. Давайте этот проект вместе реализуем, и пусть люди вернутся на свою родину. Мы готовы к такой работе", - добавил президент Турции.