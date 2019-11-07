Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
"Придет помощь или нет, мы будем помогать нашим гостям. Но до определенной меры. Мы можем оказаться в ситуации, когда откроем границы… Я и раньше говорил об этом. Мы разработали большой проект для помощи сирийцам. Но мы не можем одни справиться с этой задачей", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.
Эрдоган отметил, что ожидает от ЕС помощи в обустройстве беженцев на перешедшей под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира" приграничной территории Сирии. "Вы нас поддержите, а мы там все необходимое построим. Давайте этот проект вместе реализуем, и пусть люди вернутся на свою родину. Мы готовы к такой работе", - добавил президент Турции.