Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171

"Есть несколько проектов, они связаны с авиацией. На базе 405-го завода планируется сборка вертолетов Ми-171, гражданский вариант. В этом году уже 12 комплектов вертолетов будут в работе", - заявил Атамкулов на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.