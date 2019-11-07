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РИА Новости

Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171

19:10 07.11.2019
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© Фото : ОАО "Вертолеты России"Грузопассажирский вертолет Ми-171А1
Грузопассажирский вертолет Ми-171А1
© Фото : ОАО "Вертолеты России"
ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171, заявил журналистам министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
"Есть несколько проектов, они связаны с авиацией. На базе 405-го завода планируется сборка вертолетов Ми-171, гражданский вариант. В этом году уже 12 комплектов вертолетов будут в работе", - заявил Атамкулов на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" проходит в Омске 6-7 ноября.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Вчера, 04:12РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Казахстана
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Ми-171РоссияКазахстанБезопасностьЭкономика
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