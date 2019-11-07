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РИА Новости

МВФ призвал Украину бороться с коррупцией

18:54 07.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Международный Валютный Фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ на Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
"Мы думаем, что Украина нуждается в развитии структурных реформ, чтобы улучшить управление, побороть коррупцию и сократить роль государства и олигархов", - заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс.
О том, что Киев продолжает вести переговоры с МВФ относительно новой программы сотрудничества заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее Гончарук выразил надежду, что во время очередного визита миссии МВФ на Украину сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества. Глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов 18 октября заявил, что миссия МВФ в течение ближайших недель повторно приедет на Украину.
Райс, при этом, не стал уточнять, когда МВФ намерен вернуться на Украину.
Джорджтаун
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Ситуация на УкраинеДжерри РайсМВФУкраинаВ мире
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