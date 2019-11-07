Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T18:53Z
https://ria.ru/20191107/1560687430.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган хочет обсудить с Трампом поставки С-400, Patriot и F-35

18:53 07.11.2019
1610
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе визита в США 13 ноября поставки в Турцию российских систем ПВО С-400, американских систем Patriot и истребителей F-35.
"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 – конечно, они будут на повестке дня. Наша цель – довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов … Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С-400, и это дело закончено", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.
Президент США Дональд Трамп
17 октября, 22:19Война в Сирии
Трамп заявил, что ждет визита Эрдогана в Вашингтон
Он отметил, что Турция может наряду с С-400 купить и американские системы ПВО Patriot. "Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим", - добавил турецкий лидер.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
6 ноября, 23:20РИА Новости
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом
682040
Обсудить 1
Дональд ТрампПэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния