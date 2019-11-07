Клишас призвал поддержать идею о наказании за кражу персональных данных

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Инициативу Инициативу Роскомнадзора об ответственности за использование похищенных персональных данных необходимо поддержать, это поможет защитить права граждан, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предложила наказывать за приобретение и последующее использование похищенных персональных данных, заявил ранее глава ведомства Александр Жаров. В последнее время, по его словам, фиксируется все больше сообщений о преступлениях, связанных с хищением персональных данных и их последующей продажей, а также об оформлении поддельных документов и заключении сделок с использованием этих данных.

"Необходимо поддержать инициативу о законодательном закреплении ответственности за приобретение и использование персональных данных, полученных незаконным путем, поскольку её принятие позволит создать необходимые условия для защиты прав граждан", - сказал Клишас.

По его словам, в данном вопросе в законодательстве существует пробел.

Закон о персональных данных предусматривает обязанность оператора при обработке персональных данных по принятию необходимых мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, в том числе их копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Административный кодекс устанавливает ответственность за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

"Вместе с этим законодательством не предусмотрена ответственность за приобретение и использование персональных данных, полученных незаконным путем", - отметил сенатор.