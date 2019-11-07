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РИА Новости

В ЛНР опровергли заявление о вооруженных людях у Станицы Луганской

18:34 07.11.2019
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© РИА НовостиКПП "Станица Луганская" в Донбассе
КПП Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости
КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики покинула позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, на подконтрольной ЛНР части КПП "Станица Луганская" вооруженных людей нет, сообщили РИА Новости в четверг в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее по итогам поездки в зону операции Объединенных сил (ООС) бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в зоне разведения войск возле Станицы Луганской переодетые в гражданское представители Народной милиции с оружием продолжают оставаться на своих позициях.
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"Заявление Порошенко якобы о присутствии на участке разведения №1 "Станица Луганская" переодетых в гражданское военнослужащих не имеет ничего общего с действительностью", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
В ведомстве уточнили, что согласно плану разведения сторон Народная милиция ЛНР отвела свои подразделения, ранее занимавшие позиции в районе населенного пункта Станица Луганская, на установленные расстояния, тем самым выполнила со своей стороны условия разведения сил и средств от линии боевого соприкосновения. "На позициях, которые занимали подразделения Народной милиции ЛНР, ни осталось ни одного вооруженного военнослужащего, как того требуют минские договоренности", - пояснили в представительстве.
Собеседник агентства уточнил, что отвод Народной милиции подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в данном районе. "Подобными заявлениями Порошенко пытается опорочить работу мониторинговой миссии ОБСЕ, а также выразить свое несогласие с мирными инициативами нынешнего президента Украины (Владимира - ред.) Зеленского", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККСтаница ЛуганскаяПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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