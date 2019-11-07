Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным

"Что касается проблемы реки Урал, я сегодня эту проблему изложил в полном объеме, встретил понимание со стороны уважаемого Владимира Владимировича Путина, в связи с чем выражаю вам благодарность", - заявил Токаев в ходе пленарного заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Ранее сообщалось, что по данным казахстанских СМИ, мор рыбы на Урале начался в декабре 2018 года. По данным на 29 января, в реке Урал было собрано более 108 тонн мертвых рыб. Ранее в Минсельхозе заявили, что фактором гибели рыб послужили токсические действия аммиака, а в результате отбора проб воды в реке Урал установлено превышение предельно допустимой концентрации хлоридов. Возбуждены два уголовных дела, в рамках расследования которых должны быть определены точные причины гибели рыб.