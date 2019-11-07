Россия и Казахстан подписали концепцию приграничного сотрудничества

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны подписал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с казахстанской - министр нацэкономики Руслан Даленов. Обмен папками прошёл в рамках Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
"У России есть опыт программы приграничного сотрудничества с ЕС, которая реализуется вдоль общей границы от Калининграда до Заполярья. Строятся объекты транспортной, коммунальной инфраструктуры совместного использования, разрабатываются совместные критические маршруты, реализуются совместные бизнес-проекты", - рассказал Орешкин, выступая на пленарном заседании форума.
Российский министр указал на странность того, что такая программа есть у России и ЕС, а с Казахстаном - нет. "В этом году мы поставили задачу по ее разработке. Мы уже договорились по основным принципам и положениям, сегодня зафиксировали в концепции программы приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Следующим шагом, в случае вашей поддержки, станет утверждение межправсоглашения о финансировании и реализации указанной программы", - добавил Орешкин.
Он также отметил, что сегодня пограничные переходы (в частности Сагарчин-Жайсан и Маршаково-Сырым) работают с перегрузками.
"Одним из ключевых элементов наших совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации пунктов пропуска на всем участке российско-казахстанской границы", - сказал Орешкин. По его словам, реализация программы модернизации позволит увеличить объёмы взаимной торговли, доходы от транзита, снизит временные и финансовые затраты перевозчиков.
Агентство Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.