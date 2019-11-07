Россия и Казахстан подписали концепцию приграничного сотрудничества

Российский министр указал на странность того, что такая программа есть у России и ЕС, а с Казахстаном - нет. "В этом году мы поставили задачу по ее разработке. Мы уже договорились по основным принципам и положениям, сегодня зафиксировали в концепции программы приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Следующим шагом, в случае вашей поддержки, станет утверждение межправсоглашения о финансировании и реализации указанной программы", - добавил Орешкин.