Россия и Казахстан проведут совместные мероприятия в честь 75-летия Победы

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан в 2020 году проведут совместные молодежные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, в том числе волонтерские мероприятия, участники которых смогут поучаствовать в сопровождении парадов Победы в Москве и Нур-Султане, рассказал глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
"В честь празднования 75-летия Победы мы с коллегами из Казахстана проведем большое количество тематических мероприятий. Среди них стоит отметить проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", в рамках которой волонтеры из Казахстана создадут команды для сопровождения ключевых мероприятий 75-летия Победы, и лучшие из волонтеров наших стран войдут в состав команд, обеспечивающих волонтерское сопровождение парадов Победы в Москве и Нур-Султане", - сказал Бугаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Он отметил, что молодежное сотрудничество с Казахстаном является одним из ключевых направлений работы молодежных организаций России. Бугаев также напомнил, что на форуме было подписано соглашение об учреждении совместного волонтерского совета лидеров волонтерских организаций РФ и Казахстана.
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