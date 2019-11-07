Россия и Казахстан проведут совместные мероприятия в честь 75-летия Победы

"В честь празднования 75-летия Победы мы с коллегами из Казахстана проведем большое количество тематических мероприятий. Среди них стоит отметить проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", в рамках которой волонтеры из Казахстана создадут команды для сопровождения ключевых мероприятий 75-летия Победы, и лучшие из волонтеров наших стран войдут в состав команд, обеспечивающих волонтерское сопровождение парадов Победы в Москве и Нур-Султане", - сказал Бугаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.