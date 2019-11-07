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РИА Новости

Россия и Казахстан проведут совместные мероприятия в честь 75-летия Победы

18:11 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан в 2020 году проведут совместные молодежные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, в том числе волонтерские мероприятия, участники которых смогут поучаствовать в сопровождении парадов Победы в Москве и Нур-Султане, рассказал глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
"В честь празднования 75-летия Победы мы с коллегами из Казахстана проведем большое количество тематических мероприятий. Среди них стоит отметить проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", в рамках которой волонтеры из Казахстана создадут команды для сопровождения ключевых мероприятий 75-летия Победы, и лучшие из волонтеров наших стран войдут в состав команд, обеспечивающих волонтерское сопровождение парадов Победы в Москве и Нур-Султане", - сказал Бугаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Вчера, 17:20РИА Новости
Путин рассказал о работе над вопросом открытия российско-казахстанских школ
Он отметил, что молодежное сотрудничество с Казахстаном является одним из ключевых направлений работы молодежных организаций России. Бугаев также напомнил, что на форуме было подписано соглашение об учреждении совместного волонтерского совета лидеров волонтерских организаций РФ и Казахстана.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Александр БугаевРосмолодежьРоссияКазахстанВ мире
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