Токаев: Казахстан и Россия не должны конкурировать на рынке экспорта зерна

"В последние годы часто поднимается вопрос о совместном выходе на рынки третьих стран, но пока результатов нет… Сегодня Россия и Казахстан входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы. И в качестве таковых мы часто конкурируем друг с другом порою контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация и в этом направлении", - сказал Токаев.