Токаев: Казахстан и Россия не должны конкурировать на рынке экспорта зерна

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстану нужно координировать действия в сфере экспорта пшеницы, чтобы не конкурировать в ущерб своим производителям, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в Омске на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"В последние годы часто поднимается вопрос о совместном выходе на рынки третьих стран, но пока результатов нет… Сегодня Россия и Казахстан входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы. И в качестве таковых мы часто конкурируем друг с другом порою контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация и в этом направлении", - сказал Токаев.
По его мнению, министерства сельского хозяйства двух стран "должны активнее взаимодействовать друг с другом в части определения совместных прогнозных балансов по основным культурам".
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