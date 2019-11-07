Токаев призвал открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Россией

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что есть потребность в открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска на границе с Россией.
"Необходимо также расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов, действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям, поэтому предстоит большая работа. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе, в рамках мегапроекта "Один пояс, один путь" и "Север-Юг", - заявил Токаев на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.
По его словам, "сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска". "Подобный опыт у нас есть с Китаем, на стадии активной проработки находится аналогичный проект с Узбекистаном, поэтому я думаю, что конечный результат будет положительным. Такой проект мог бы стать не только катализатором экономической активности в регионах, но и обеспечил бы более полную реализацию нашего транзитно-транспортного потенциала", - сказал Токаев.
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