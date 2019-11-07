Токаев призвал открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Россией

По его словам, "сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска". "Подобный опыт у нас есть с Китаем, на стадии активной проработки находится аналогичный проект с Узбекистаном, поэтому я думаю, что конечный результат будет положительным. Такой проект мог бы стать не только катализатором экономической активности в регионах, но и обеспечил бы более полную реализацию нашего транзитно-транспортного потенциала", - сказал Токаев.