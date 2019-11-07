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РИА Новости

Токаев призвал открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Россией

17:40 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что есть потребность в открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска на границе с Россией.
"Необходимо также расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов, действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям, поэтому предстоит большая работа. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе, в рамках мегапроекта "Один пояс, один путь" и "Север-Юг", - заявил Токаев на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.
По его словам, "сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска". "Подобный опыт у нас есть с Китаем, на стадии активной проработки находится аналогичный проект с Узбекистаном, поэтому я думаю, что конечный результат будет положительным. Такой проект мог бы стать не только катализатором экономической активности в регионах, но и обеспечил бы более полную реализацию нашего транзитно-транспортного потенциала", - сказал Токаев.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Вчера, 17:34РИА Новости
Путин рассказал о значении форума регионов России и Казахстана
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Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинРоссияКазахстанЭкономика
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