Россия и Казахстан примут концепцию программы приграничного сотрудничества

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в четверг будет принята концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана.
"К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами", - сказал он на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин отметил, что особое внимание следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между странами. На это нацелена подписываемая в ходе форума программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской госгранице, уточнил российский президент.
Он добавил, что российская сторона заинтересована в углублении промышленной кооперации в приграничной зоне, создании совместных предприятий. Путин подчеркнул, что позитивные примеры такого взаимодействия уже есть.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.