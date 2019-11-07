Россия и Казахстан примут концепцию программы приграничного сотрудничества

"К форуму разработана и будет принята сегодня концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами", - сказал он на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.