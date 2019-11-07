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РИА Новости

Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым

17:36 07.11.2019 (обновлено: 00:35 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Билеты на поезда из материковой части России в Крым и обратно поступят в продажу 8 ноября, заявил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Выбрать и купить билет можно будет в железнодорожных кассах и на сайтах компании. Из Северной столицы в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

"Первый состав "Таврия" (№ 7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени; 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа", — уточняется в сообщении.

Из Москвы в Симферополь с 23:45 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Время в пути (2009 километров) — 33 часа.
Стоимость билета на поезд из северной столицы в Крым в плацкарте составит от 3,5 тысячи рублей. Проезд в вагоне купе обойдется в 3,9 тысячи рублей.
Билет из Москвы в купе будет стоить от 2,9 тысячи рублей, а в СВ — 9,9 тысячи рублей.
Оператор отметил, что при определении стоимости билетов применяется динамическое ценообразование, поэтому она может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.
Мост в Крым из Краснодарского края, по которому запустят движение поездов на полуостров, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.
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"Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта", — цитирует компания слова своего гендиректора Александра Ганова.
"Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва–Санкт-Петербург. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта. Запуск движения поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.
Крымский мост
31 октября, 14:47Радио Sputnik
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
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Гранд Сервис ЭкспрессТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКрымСанкт-ПетербургЭкономика
Популярные комментарии
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7 ноября, 18:15
Екатерина Мытарева
7230008
Да раздайте билеты бесплатно, там итак ценник накручен дальше некуда.
7 ноября, 18:08
bboba608
9100171
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