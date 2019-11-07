Путин рассказал о работе над вопросом открытия российско-казахстанских школ

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос открытия в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов, также РФ продолжит содействовать в подготовке преподавателей русского языка.

"В настоящее время прорабатывается вопрос открытия в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов", - сказал он в четверг в ходе форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Также Путин отметил, что российская сторона продолжит оказывать казахстанским партнерам содействие в подготовке преподавателей русского языка.

Форум этого года станет 16-м по счету. Среди участников - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.