Путин рассказал о работе над вопросом открытия российско-казахстанских школ

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос открытия в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов, также РФ продолжит содействовать в подготовке преподавателей русского языка.
"В настоящее время прорабатывается вопрос открытия в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов", - сказал он в четверг в ходе форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Также Путин отметил, что российская сторона продолжит оказывать казахстанским партнерам содействие в подготовке преподавателей русского языка.
Форум этого года станет 16-м по счету. Среди участников - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.
Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.