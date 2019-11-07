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РИА Новости

Следствие завершило идентификацию погибших мигрантов, найденных в Эссексе

17:03 07.11.2019
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© REUTERS / Hannah McKayПолицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
© REUTERS / Hannah McKay
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие завершило процедуру идентификации погибших мигрантов, тела которых были найдены в фургоне грузовика, сообщило полицейское управление графства Эссекс.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Позже полиция объявила погибших гражданами Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству в Британии и Ирландии задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Трое задержанных были отпущены под залог.
"Старший коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй в настоящее время идентифицировала всех погибших. Их семьи были поставлены в известность… Полиция Эссекса продолжает расследование… и ведет его совместно с полицией Вьетнама", - говорится в распространенном в четверг заявлении.
Полиция не приводит каких-либо подробностей.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
23 октября, 20:16Сказано в эфире
Смерть в рефрижераторе. Версии экспертов о трагедии в графстве ЭссексВ британском графстве Эссекс внутри грузовика-рефрижератора правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек. В эфире радио Sputnik эксперты озвучили свои версии произошедшего.
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ЭссексЛондонВ мире
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