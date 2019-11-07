Следствие завершило идентификацию погибших мигрантов, найденных в Эссексе

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Следствие завершило процедуру идентификации погибших мигрантов, тела которых были найдены в фургоне грузовика, сообщило полицейское управление графства Эссекс.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Позже полиция объявила погибших гражданами Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству в Британии и Ирландии задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Трое задержанных были отпущены под залог.
"Старший коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй в настоящее время идентифицировала всех погибших. Их семьи были поставлены в известность… Полиция Эссекса продолжает расследование… и ведет его совместно с полицией Вьетнама", - говорится в распространенном в четверг заявлении.
Полиция не приводит каких-либо подробностей.