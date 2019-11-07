Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:51Z
https://ria.ru/20191107/1560681270.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

"Победа" подала иск к медиахолдингу Rambler о защите деловой репутации

16:51 07.11.2019
696
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", к ООО "Рамблер&Ко Медиа" о защите деловой репутации, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд 1 ноября, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 28 ноября. Вторым соответчиком в карточке дела указан некий Александр Лапшин. Точные исковые требования, как и основания иска, в материалах суда пока не приводятся.
Группа компаний Rambler&Co была создана весной 2013 года в результате объединения активов подконтрольной холдингу "ПрофМедиа" Владимира Потанина компании "Афиша-Рамблер" и компании SUP Media Александра Мамута. Оба бизнесмена получили в проекте по 50%, а Мамут стал управляющим акционером и генеральным директором Rambler&Co, однако впоследствии эту должность покинул.
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
24 сентября, 15:06РИА Новости
Forbes назвал "Домодедово" российской компанией с лучшей репутацией
Rambler Group - кросс-медийный холдинг, созданный в 2018 году для осуществления полного цикла деятельности в области информационно-развлекательного контента и связанных с ним сервисов и услуг, включает в себя Rambler&Co, "Синема Парк", "Формулу Кино", издательскую группу "Азбука-Аттикус" и онлайн-кинотеатр Окко.
В блок "Медиа" холдинга входят такие интернет-издания, как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% - до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
Телеведущая Ксения Собчак
21 июля, 03:53РИА Новости
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
810003
Обсудить 0
Александр ЛапшинПобеда (авиакомпания)Азбука-АттикусАлександр МамутАэрофлотРамблерВладимир ПотанинМоскваЭкономика
Рекомендуем
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния