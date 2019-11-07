"Победа" подала иск к медиахолдингу Rambler о защите деловой репутации

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", к ООО "Рамблер&Ко Медиа" о защите деловой репутации, следует из опубликованного определения суда.

Иск поступил в суд 1 ноября, он принят к производству, предварительные слушания назначены на 28 ноября. Вторым соответчиком в карточке дела указан некий Александр Лапшин. Точные исковые требования, как и основания иска, в материалах суда пока не приводятся.

Группа компаний Rambler&Co была создана весной 2013 года в результате объединения активов подконтрольной холдингу "ПрофМедиа" Владимира Потанина компании "Афиша-Рамблер" и компании SUP Media Александра Мамута. Оба бизнесмена получили в проекте по 50%, а Мамут стал управляющим акционером и генеральным директором Rambler&Co, однако впоследствии эту должность покинул.

Rambler Group - кросс-медийный холдинг, созданный в 2018 году для осуществления полного цикла деятельности в области информационно-развлекательного контента и связанных с ним сервисов и услуг, включает в себя Rambler&Co, "Синема Парк", "Формулу Кино", издательскую группу "Азбука-Аттикус" и онлайн-кинотеатр Окко.

В блок "Медиа" холдинга входят такие интернет-издания, как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru , Rambler.Касса, LiveJournal.