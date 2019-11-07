В Косово объявили окончательные результаты парламентских выборов

БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Радикальное движение "Самоопределение" и умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) убедительно победили на досрочных прошедших парламентских выборах в Радикальное движение "Самоопределение" и умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) убедительно победили на досрочных прошедших парламентских выборах в Косово , сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики.

Волеизъявление состоялось 6 октября, однако ЦИК пересчитывал бюллетени с 800 участков и перепроверял голоса, полученные по почте. Полиция самопровозглашеного Косово расследовала жалобы на "отравление" членов избиркома - албанцев, которые работали с бюллетенями, присланными из центральной Сербии. Расследование пока не дало результатов.

"Самоопределение" получило 26,15% голосов и 32 мандата (из 120), ДСК – 24,45% и 29 депутатских мест. Демократическая партия Косово (ДПК "президента" Хашима Тачи и "спикера парламента" Кади Весели) – 21,16% голосов и 25 мандатов, а Альянс за будущее Косово экс-премьера Рамуша Харадиная – 11,47% и 14 мандатов", - сообщил избирком.

Квоту в 10 мест в парламенте из рядов сербского нацменьшинства полностью выиграл связанный с официальным Белградом "Сербский список", получивший 6,75% голосов.

Еще десять депутатских кресел займут представители остальных нацменьшинств – бошняки, цыгане и другие.