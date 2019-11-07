Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:48Z
https://ria.ru/20191107/1560681176.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155962/52/1559625237_0:275:3129:2035_1036x0_80_0_0_694efba3e51742413ca76c3b696f697c.jpg
РИА Новости

В Косово объявили окончательные результаты парламентских выборов

16:48 07.11.2019
190
© REUTERS / Laura HasaniСторонники партии "Самоопределение" в Приштине
Сторонники партии Самоопределение в Приштине
© REUTERS / Laura Hasani
Сторонники партии "Самоопределение" в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Радикальное движение "Самоопределение" и умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) убедительно победили на досрочных прошедших парламентских выборах в Косово, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики.
Волеизъявление состоялось 6 октября, однако ЦИК пересчитывал бюллетени с 800 участков и перепроверял голоса, полученные по почте. Полиция самопровозглашеного Косово расследовала жалобы на "отравление" членов избиркома - албанцев, которые работали с бюллетенями, присланными из центральной Сербии. Расследование пока не дало результатов.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
7 октября, 04:08РИА Новости
Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в парламент
"Самоопределение" получило 26,15% голосов и 32 мандата (из 120), ДСК – 24,45% и 29 депутатских мест. Демократическая партия Косово (ДПК "президента" Хашима Тачи и "спикера парламента" Кади Весели) – 21,16% голосов и 25 мандатов, а Альянс за будущее Косово экс-премьера Рамуша Харадиная – 11,47% и 14 мандатов", - сообщил избирком.
Квоту в 10 мест в парламенте из рядов сербского нацменьшинства полностью выиграл связанный с официальным Белградом "Сербский список", получивший 6,75% голосов.
Еще десять депутатских кресел займут представители остальных нацменьшинств – бошняки, цыгане и другие.
Ранее лидер "Самоопределения", кандидат в премьеры Альбин Курти уже заявил о готовности сформировать правящую коалицию с ДСК и даже назначить его кандидата Вьосу Османи "главой МИД" или парламентским спикером. От сотрудничества с правившей до последнего времени ДПК и с "Сербским списком" он категорически отказывался.
000010
Обсудить 0
Альбин КуртиХашим ТачиКосовоВ мире
Рекомендуем
Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Правительство РФ
Утверждены правила господдержки для работающих с иностранцами кинокомпаний
Машины Скорой помощи в Сирии
Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Следствие завершило идентификацию погибших мигрантов, найденных в Эссексе
Посетитель на выставке Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем в Институте русского реалистического искусства в Москве
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
Европейский лазер на свободных электронах XFEL
Ученые предсказали, что будет с металлом под воздействием мощного лазера
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже
СМИ: принятая Литвой поправка в закон позволяет обменять норвежца Берга
Махачкала
Назван самый пыльный город России
В кабине полнопилотажного тренажера самолета
В ДОСААФ запустят эксперимент по подготовке летчиков с 12 лет
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Токаев призвал открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Россией
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Путин рассказал о работе над вопросом открытия российско-казахстанских школ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об участии самозанятых в закупках госкорпораций
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США, заявили в МИД
Дождь в Москве
Росгидромет назвал города с самыми грязными осадками
Бэби-бокс
Пушкина рассказала, сколько детей были спасены благодаря бэби-боксам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния