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РИА Новости

США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире, считает Столтенберг

16:42 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США обеспокоены тем, что Китай занимает все большее место на мировой арене, и советует Вашингтону в этой ситуации поддерживать тесные отношения с друзьями, потому что единство обеспечивает силу.
"В США они обеспокоены "размером" Китая. США всегда были самыми крупными, самой большой экономикой, с самыми передовыми технологиями, самыми большими во всем. Китай сейчас становится больше, с большей экономикой, с большим ВВП, увеличивает военные расходы и развивает технологии", - сказал Столтенберг, выступая в четверг в исследовательском центре в Германии.
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"Я сказал американцам: если вы обеспокоены "размером", тогда вам нужно держать ближе к себе своих друзей, потому что вместе мы действительно "большие", - отметил он.
Генсек НАТО также высказал мнение, что "США не бросают Европу, а совсем наоборот".
"Парадокс заключается в том, что, несмотря на различия, которые мы видим между союзниками по НАТО, Европа и Северная Америка сегодня делают вместе больше, чем в течение многих лет. США инвестируют в безопасность Европы, с большим количеством войск, инфраструктуры и большим числом учений", - отметил он.
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НАТОКитайЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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