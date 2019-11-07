США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире, считает Столтенберг

"Парадокс заключается в том, что, несмотря на различия, которые мы видим между союзниками по НАТО, Европа и Северная Америка сегодня делают вместе больше, чем в течение многих лет. США инвестируют в безопасность Европы, с большим количеством войск, инфраструктуры и большим числом учений", - отметил он.