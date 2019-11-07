Украина и ЕС обсудят обновление соглашения об ассоциации в декабре

"Мы проведем заседание торгового комитета. Мы уже договорились о том, что в его рамках проведем анализ нынешней ситуации в условиях нашей торговли. И поэтому по его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения", - приводит слова Качки издание "Европейская правда" в четверг.