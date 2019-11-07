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РИА Новости

Украина и ЕС обсудят обновление соглашения об ассоциации в декабре

16:43 07.11.2019 (обновлено: 20:23 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в декабре в Брюсселе пройдут консультации по обновлению и модернизации соглашения об ассоциации с ЕС.
По словам торгпреда, Украина и ЕС 19-20 декабря в Брюсселе проведут масштабный обзор условий двусторонней торговли.
"Мы проведем заседание торгового комитета. Мы уже договорились о том, что в его рамках проведем анализ нынешней ситуации в условиях нашей торговли. И поэтому по его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения", - приводит слова Качки издание "Европейская правда" в четверг.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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