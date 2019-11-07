Генсек НАТО призвал Запад осознать растущую мощь Китая

"Европа и Северная Америка должны работать вместе, чтобы понять и отреагировать на изменение геостратегического ландшафта. Это включает в себя подъем Китая и ошеломляющие темпы технологических изменений. Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире. И у него уже второй по величине оборонный бюджет в мире, он вкладывает значительные средства в новые возможности", - заявил Столтенберг, выступая в исследовательском центре в Германии.