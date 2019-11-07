Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T16:27Z
https://ria.ru/20191107/1560680037.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155208/74/1552087455_0:67:3013:1762_1036x0_80_0_0_665bdccc1e7398348736a2d3e0768c8b.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО призвал Запад осознать растущую мощь Китая

16:27 07.11.2019
477
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Европа и США должны сообща оценить последствия для своей безопасности от усиления позиций Китая в военной, экономической и технологических областях, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Европа и Северная Америка должны работать вместе, чтобы понять и отреагировать на изменение геостратегического ландшафта. Это включает в себя подъем Китая и ошеломляющие темпы технологических изменений. Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире. И у него уже второй по величине оборонный бюджет в мире, он вкладывает значительные средства в новые возможности", - заявил Столтенберг, выступая в исследовательском центре в Германии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
Вчера, 14:09РИА Новости
Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия
В частности, отметил он, за последние пять лет Китай пополнил свой флот 80 единицами кораблей и подводных лодок, что эквивалентно Британскому Королевскому флоту. Кроме того, Китай недавно "продемонстрировал новую сверхзвуковую крылатую ракету, противокорабельные ракеты и гиперзвуковые планеры".
Столтенберг также признал, что "Китай становится одним из мировых лидеров в развитии новых технологий, от 5G до распознавания лиц, от квантовых вычислений до сбора огромных объемов глобальных данных".
"Поэтому нам нужно понять, что означает для нашей безопасности растущий размер и масштабы влияния Китая. Не только на нашу общую безопасность, но и на свободу, демократию и верховенство закона", - сказал он, призвав Европу и Северную Америку "вместе противостоять будущим вызовам".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Вчера, 15:13Война в Сирии
Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек
0240013
Обсудить 0
НАТОЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире, считает Столтенберг
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В России отреагировали на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Политолог Александр Дудчак
США установили на Украине колониальный режим, заявил украинский эксперт
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации Инициатива по предотвращению ядерной угрозы Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Экс-депутат Рады подала заявление в СБУ о госизмене главы офиса Зеленского
Дамаск
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель ответила на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Минвостокразвития внесло в правительство проект основ госполитики в Арктике
Система управления стаей беспилотников для массированного удара
"Его не остановить": СМИ назвали российское оружие, от которого нет защиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния