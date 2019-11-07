Генсек НАТО призвал Запад осознать растущую мощь Китая

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Европа и США должны сообща оценить последствия для своей безопасности от усиления позиций Китая в военной, экономической и технологических областях, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Европа и Северная Америка должны работать вместе, чтобы понять и отреагировать на изменение геостратегического ландшафта. Это включает в себя подъем Китая и ошеломляющие темпы технологических изменений. Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире. И у него уже второй по величине оборонный бюджет в мире, он вкладывает значительные средства в новые возможности", - заявил Столтенберг, выступая в исследовательском центре в Германии.
В частности, отметил он, за последние пять лет Китай пополнил свой флот 80 единицами кораблей и подводных лодок, что эквивалентно Британскому Королевскому флоту. Кроме того, Китай недавно "продемонстрировал новую сверхзвуковую крылатую ракету, противокорабельные ракеты и гиперзвуковые планеры".
Столтенберг также признал, что "Китай становится одним из мировых лидеров в развитии новых технологий, от 5G до распознавания лиц, от квантовых вычислений до сбора огромных объемов глобальных данных".
"Поэтому нам нужно понять, что означает для нашей безопасности растущий размер и масштабы влияния Китая. Не только на нашу общую безопасность, но и на свободу, демократию и верховенство закона", - сказал он, призвав Европу и Северную Америку "вместе противостоять будущим вызовам".