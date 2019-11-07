Туристка, доставленная из больницы Турции в Санкт-Петербург, вышла из комы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская, которая в октябре была доставлена санавиацией из Турции в Россию, вышла из комы и находится в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости 7 ноября представитель комитета по здравоохранению.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о тяжелом состоянии жительницы Петербурга, у которой случился инсульт, когда она отдыхала вместе с матерью и четырехлетней дочерью на одном из турецких курортов.

В конце октября туристка была доставлена в Россию спецбортом санавиации и помещена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.